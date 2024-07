Filho mais novo de José Carlos Pereira já tem dois anos: «Abençoado com filhos assim»

O dia 7 de julho é muito especial para José Carlos Pereira, é a data em que o filho mais novo, Afonso, faz anos de vida.

Para assinalar este dia especial, o médico e ator fez uma publicação, nas redes sociais: «O Afonsinho faz hoje 2 anos e eu não posso estar mais feliz e grato por Deus me ter abençoado com filhos assim. Cada um deles com a sua personalidade, mas todos cheios de amor.»

De seguida, contou como é a personalidade de Afonso e declarou-se: «O Afonsinho é sensível, calmo, observador mas também tem as suas manias. Quer sempre colinho do pai e o pai dá sempre, porque não resiste. Parabéns filhote e que a Vida te faça sorrir sempre. Amo-te muito».

Recorde-se que José Carlos Pereira tem mais dois filhos.

De relembrar que, no dia 19 de dezembro de 2023, José Carlos Pereira esteve no «Dois às 10», à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

O ator deu uma grande notícia em direto: acaba de deixar o mundo da representação.

«Hoje é o meu último dia de gravações no Festa é Festa», revelou e ainda sublinhou que não é um adeus, mas um até já.

O artista vai dedicar-se à medicina: «Estou muito feliz por há três anos atrás ter enveredado pela medicina estética. As coisas estão a correr bastante bem».