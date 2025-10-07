«Para minha defesa...»: José Carlos Pereira é apanhado desprevenido à chegada da Flotilha

O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi palco de um momento insólito, este domingo, 5 de outubro de 2025. Tudo porque José Carlos Pereira foi apanhado completamente desprevenido no meio do grande aparato mediático que aguardava a chegada de Sofia Aparício, Mariana Mortágua e Miguel Duarte, os três portugueses repatriados após a sua detenção durante a missão da Flotilha Humanitária rumo a Gaza.

O ator e médico acabou por ser confundido pelos jornalistas e fotógrafos que esperavam as figuras envolvidas na missão internacional. O momento foi captado e Eduardo Madeira não resistiu em partilhar a situação nas redes sociais.

Na legenda, o humorista escreveu com ironia: «Quando estás à espera da Mariana Mortágua e da Sofia Aparício e sai um José Carlos Pereira. (Grande @josecarlospereiraoficial)»

A reação do ator não tardou e chegou com o seu habitual bom humor. José Carlos Pereira respondeu à publicação com uma frase que rapidamente se tornou viral: «Para minha defesa, eu não tinha mala de porão 😂😂😂».

Enquanto isso, o ambiente no aeroporto era de emoção e alívio com a chegada dos três portugueses repatriados. Recorde-se que Sofia Aparício, Mariana Mortágua e Miguel Duarte integraram a Flotilha Humanitária rumo a Gaza, uma iniciativa que pretendia levar ajuda à população palestiniana. Contudo, a embarcação foi intercetada por forças israelitas, levando à detenção dos tripulantes durante vários dias.

Em carta partilhada nas redes sociais, Sofia Aparício descreveu as condições duras da detenção: «Estou bem. Não nos tratam bem. Nem água ainda deram. Para comer, só pimentos crus com iogurte. Fomos postas numa jaula.»

Depois de dias de tensão e preocupação, os três regressaram finalmente a Portugal, onde foram recebidos com aplausos e emoção.

Apesar da seriedade do momento, a aparição inesperada de José Carlos Pereira trouxe uma nota de leveza e humor a um dia marcado por fortes emoções — um episódio que rapidamente conquistou as redes sociais e mostrou, mais uma vez, o espírito descontraído do ator.