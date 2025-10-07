Festa é festa

«Para minha defesa...»: José Carlos Pereira é apanhado desprevenido à chegada da Flotilha

  • TVI Novelas
  • Há 42 min
«Para minha defesa...»: José Carlos Pereira é apanhado desprevenido à chegada da Flotilha - TVI

Um episódio que rapidamente conquistou as redes sociais.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi palco de um momento insólito, este domingo, 5 de outubro de 2025. Tudo porque José Carlos Pereira foi apanhado completamente desprevenido no meio do grande aparato mediático que aguardava a chegada de Sofia Aparício, Mariana Mortágua e Miguel Duarte, os três portugueses repatriados após a sua detenção durante a missão da Flotilha Humanitária rumo a Gaza.

O ator e médico acabou por ser confundido pelos jornalistas e fotógrafos que esperavam as figuras envolvidas na missão internacional. O momento foi captado e Eduardo Madeira não resistiu em partilhar a situação nas redes sociais.

Na legenda, o humorista escreveu com ironia: «Quando estás à espera da Mariana Mortágua e da Sofia Aparício e sai um José Carlos Pereira. (Grande @josecarlospereiraoficial)»

A reação do ator não tardou e chegou com o seu habitual bom humor. José Carlos Pereira respondeu à publicação com uma frase que rapidamente se tornou viral: «Para minha defesa, eu não tinha mala de porão 😂😂😂».

Enquanto isso, o ambiente no aeroporto era de emoção e alívio com a chegada dos três portugueses repatriados. Recorde-se que Sofia Aparício, Mariana Mortágua e Miguel Duarte integraram a Flotilha Humanitária rumo a Gaza, uma iniciativa que pretendia levar ajuda à população palestiniana. Contudo, a embarcação foi intercetada por forças israelitas, levando à detenção dos tripulantes durante vários dias.

Em carta partilhada nas redes sociais, Sofia Aparício descreveu as condições duras da detenção: «Estou bem. Não nos tratam bem. Nem água ainda deram. Para comer, só pimentos crus com iogurte. Fomos postas numa jaula.»

Depois de dias de tensão e preocupação, os três regressaram finalmente a Portugal, onde foram recebidos com aplausos e emoção.

Apesar da seriedade do momento, a aparição inesperada de José Carlos Pereira trouxe uma nota de leveza e humor a um dia marcado por fortes emoções — um episódio que rapidamente conquistou as redes sociais e mostrou, mais uma vez, o espírito descontraído do ator.

Relacionados

«Fomos postas numa jaula»: Sofia Aparício, que ia na Flotilha, faz descrição aterrorizadora do que viveu

Festa é Festa

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Festa é Festa
qui, 2 out

Kika Cerqueira Gomes faz feito histórico ao lado de Jane Fonda, Eva Longoria e Kendall Jenner

Festa é Festa
qua, 1 out

«Vim apaixonada...»: Ana Guiomar revela nova paixão

Festa é Festa
seg, 29 set

Ana Guiomar faz pedido de ajuda: «Precisa muito...»

Festa é Festa
seg, 22 set

Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade

Festa é Festa
qui, 18 set

«Está a superar a expectativas»: Marta Andrino e Frederico Amaral vivem aventura longe de Portugal

Festa é Festa
qui, 18 set
Mais Festa é Festa

Mais Vistos

Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?

Queridos Papás
Ontem
1

Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»

Queridos Papás
2 mai 2024
2

Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade

Ontem
3

«É a Sara (Carreira) que os está a ajudar»: Fernanda Antunes fala sobre a importância da filha no futuro dos jovens

dom, 5 out
4

«Morreu o meu grande amigo»: José Raposo está de luto

Ontem
5

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

seg, 21 jul
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido

A Fazenda
dom, 5 out

Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer

A Protegida
sáb, 4 out

Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade

Ontem

Em 1992 esta atriz foi considerada a mulher mais bonita Portugal. Como está agora?

Queridos Papás
Ontem

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento

Ontem

Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Para minha defesa...»: José Carlos Pereira é apanhado desprevenido à chegada da Flotilha

Festa é Festa
Hoje

«Morreu o meu grande amigo»: José Raposo está de luto

Ontem

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento

Ontem

Todos a conhecem por Marisa Cruz, mas o seu nome verdadeiro pode surpreender tudo e todos

Queridos Papás
Ontem

Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?

Queridos Papás
Ontem

«Fomos postas numa jaula»: Sofia Aparício, que ia na Flotilha, faz descrição aterrorizadora do que viveu

Ontem
Mais Fora do Ecrã