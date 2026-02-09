Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

José Carlos Pereira de 47 anos é, sem dúvida, um dos rostos mais emblemáticos da ficção portuguesa. A sua estreia nas novelas da TVI aconteceu em 2001, com “Anjo Selvagem”, produção que lhe abriu as portas do sucesso e onde rapidamente conquistou o público graças ao seu talento, carisma e presença marcante em ecrã.

Desde então, o ator tornou-se uma figura incontornável nos grandes projetos da estação, integrando elencos de algumas das novelas mais marcantes da televisão portuguesa. Ao longo da sua carreira, participou em produções de enorme sucesso como “Anjo Meu”, “Baía das Mulheres”, “Ana e os 7”, “Morangos com Açúcar”, “Feitiço de Amor”, “Destinos Cruzados”, “Jardins Proibidos” e “Inspetor Max”, consolidando-se como um dos atores mais acarinhados pelo público.

O seu trabalho mais recente na TVI foi na comédia “Festa é Festa”, onde deu vida ao divertido Sôtor, uma personagem que rapidamente se tornou memorável e deixou marca nos telespectadores pelo seu humor e espontaneidade.

Atualmente, José Carlos Pereira vive entre Portugal e o estrangeiro e encontra-se afastado da representação, dedicando-se por completo à sua outra grande paixão: a medicina. Formado e especializado em Medicina Estética, o ator e médico tem vindo a construir uma carreira sólida nesta área, conciliando o rigor clínico com a simpatia e empatia que sempre o caracterizaram.

Este percurso singular reflete a sua capacidade de reinvenção e dedicação, mostrando que é possível trilhar caminhos diferentes sem perder a identidade. Entre os palcos da televisão e os consultórios médicos, José Carlos Pereira continua a destacar-se, agora numa nova missão, igualmente marcada pelo profissionalismo e pelo cuidado com o outro.