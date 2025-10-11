Festa é festa

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

  Hoje às 08:35
O Ator partilha pormenor curioso da sua rotina

José Carlos Pereira, é um dos rostos mais emblemáticos da ficção portuguesa, estreou-se nas novelas da TVI em 2001, com “Anjo Selvagem”, onde rapidamente conquistou o público com o seu talento e carisma. Desde então, o ator tornou-se uma presença constante nos grandes projetos da estação, integrando produções de sucesso como Anjo Meu,  Baía das MulheresAna e os 7Morangos com AçúcarFeitiço de AmorDestinos CruzadosJardins Proibidos e Inspetor Max são apenas alguns deles. O seu último projeto na TVI foi como Sôtor em «Festa é Festa».

O seu mais recente trabalho televisivo foi na comédia Festa é Festa, onde deu vida ao divertido Sôtor, uma personagem que ficou na memória dos telespectadores.

Atualmente, José Carlos Pereira encontra-se afastado da representação, dedicando-se em exclusivo à sua outra grande paixão: a medicina. Formado e especializado em Medicina Estética, o ator e médico tem construído uma carreira sólida nesta área, conciliando o rigor clínico com a simpatia que sempre o caracterizou.

Contudo, um vídeo recente partilhado nas redes sociais colocou novamente o ator no centro das atenções. Nele, José Carlos Pereira surge descontraído e bem-humorado, a falar sobre algo aparentemente simples, mas que considera essencial para o seu bem-estar: a importância de uma boa noite de sono.

Com naturalidade, o ator revelou o seu pequeno segredo para acordar cheio de energia: “Pouca gente sabe, mas uma das coisas que mais valorizo é uma boa noite de sono. Nada como acordar (quase sempre às 5:00 da manhã) descansado e cheio de energia – e os lençóis da Momo Cotton têm sido uma grande ajuda nisso. Conforto, suavidade e aquele toque especial que fazem a diferença.”

O vídeo rapidamente somou comentários de fãs e seguidores, que elogiaram a postura descontraída do ator e o seu ar visivelmente tranquilo e feliz.

Reveja aqui a entrevista emocionante ao ator no dia em que abandona o seu caminho pela representação.

Entre a medicina e a vida pessoal, José Carlos Pereira parece viver uma fase de equilíbrio e serenidade, mantendo o charme e a autenticidade que sempre o distinguiram — tanto no ecrã como fora dele.

