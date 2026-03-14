Vem aí «Amor à Prova»: Cris descobre verdade sobre o estado de saúde de Sara e reage

Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) confronta Cris (José Condessa) , querendo saber se é realmente com Sara que ele imagina passar o resto da vida. Perante a pergunta direta, Cris faz um balanço das suas relações e admite que com Sara (Joana de Verona tudo sempre foi diferente, mas que a chegada de Nico (Salvador Biernat) acabou por mudar o rumo das coisas. Bruno insiste e questiona se a mudança se deveu apenas a Nico ou também a Alice (Mafalda Marafusta), deixando Cris ainda mais pensativo.
No meio da conversa, Bruno revela algo inesperado: Sara já sabe que ele está apaixonado por ela, uma revelação que acrescenta ainda mais tensão ao momento.
De repente, São liga a Cris, interrompendo a conversa. Ao ouvir as notícias, Cris fica em choque. São explica que o acidente provocou um grande susto, mas traz uma informação que muda tudo: Sara não vai ficar paraplégica. Aliviado, Cris respira fundo e transmite imediatamente a boa notícia a Bruno, que fica profundamente emocionado, quase a chorar. Pouco depois surge Nelson, ainda visivelmente a tremer, mas muito mais tranquilo após saber do estado da filha.
Nelson conta que Sara ficará em observação no hospital, mas revela também algo inesperado: a própria Sara mandou-o embora e deu-lhe uma missão clara, começar a preparar o casamento.