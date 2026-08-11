Esta é a foto que José Condessa tem no fundo do telemóvel. E é uma memória de família emocionante

José Condessa emocionou os fãs com uma partilha pessoal sobre a história de amor dos pais. O ator fez uma partilha emotiva na qual dá conta de que os pais estão casados há 30 anos. E revela ainda que é a foto dos progenitores que escolheu como fundo do telemóvel.

«Gosto de os ter perto e por vezes de olhar para eles e lembrar-me de sorrir e de que nunca está sozinho. São os meus pais, festejámos no ano passado o seu 29º aniversário de casamento, hoje fazem trinta anos e mais uns quantos», explicou, mostrando rendido à história de amor dos dois: «Ouvi tantas vezes as histórias desse dia que sinto que estava lá, mas não estava. Pelo menos não desta maneira. Esse foi um dia peculiar, os meus pais casaram em Belém e receberam, em casa dos meus avós, família vinda em autocarros de Nisa e não só. O meu pai diz que passou a noite a pintar a casa, o sótão e o quintal onde seria o beberete. Diz ele que quando acabou tocaram à campainha e estava ele, o noivo, sem tomar banho e todo salpicado de tinta».

«O dia foi feliz, existiram leilões de partes da roupa dos noivos, discursos bonitos, traquinices, dança, abraços e beijos de familiares que "não podiam deixar de vir" e provas de amor que não se esquecem. Nessa noite segundo a minha mãe, saíram de Belém à procura de um hotel pela linha de Cascais para passar a noite de lua de mel mas depois de muito procurar acabaram por voltar a casa. Adormeceram cada um para o seu lado exaustos no meio de centenas de postais e palavras de amor», conta o ator, relembrando que nunca se esquece do retrato que imortalizou a festa de casamento.

«Há também uma foto que não esqueço. Esteve durante toda a minha infância e juventude aos pés da cama dos meus avós, quarto esse que fora do meu pai quando adolescente e solteiro. Naquelas paredes que viram crescer o meu pai ficou durante dezenas de anos esse quadro, uma moldura castanha simples, o meu pai à direita com uns óculos redondos de armação castanha e um bigode sorridente a abraçar a minha mãe, à esquerda, de bouquet de flores na mão, de branco com rendas, o cabelo apanhado com uma maquilhagem simples e bonita e possivelmente exausta de tanta fotografia, mas feliz. Olhei essa foto centenas de vezes, que sou capaz de a pintar».

José Condessa declara-se ainda aos progenitores, descrevendo-os como o seu maior pilar. «Hoje passaram 30 anos dessa foto, e se em tempos não era nascido para presenciar esse dia que tantos me dizem ter sido memorável, hoje estou aqui e presencio todos os dias o seu amor, a dedicação e compreensão, os ralhetes seguidos de piadas, os beijos repenicados e as mãos dadas. As mãos dadas são a minha memória mais doce. Parabéns aos meus pais, obrigado por serem exemplo de amor. Entre vocês, e com quem vos rodeia!



Vocês serão sempre os meus grandes pilares, que sejamos felizes a vida toda.»