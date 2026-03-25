Zé Condessa está a deixar Portugal em lágrimas com promessa antiga que envolve os pais: «Ficará na memória»

José Condessa emocionou os seguidores ao recordar, num post cheio de nostalgia, as férias de infância com os pais e uma viagem atual que reforça laços eternos.

«Quando eu era pequeno os meus pais tinham o costume de nas férias de verão abrir um mapa de Portugal na minha frente e dar‑me uma caneta. Eu rabiscava umas linhas que sentia serem dignas de rota e acabava por destinar os nossos dias seguintes: as nossas férias», descreveu o ator. Muitos quilómetros pelas estradas nacionais, brincando de «reis, monges, cavaleiros, recepcionistas, agricultores e cozinheiros» em castelos, pousadas e igrejas, sempre com a certeza de que «a escolha tinha sido certa», como diziam os pais.

«Diz a minha mãe que mais tarde eu sempre lhes disse que um dia viajaríamos juntos para além das fronteiras daquele mapa, e assim foi», revelou José. Aos 29 anos, conhecido por «Bem Me Quer», «Cacau» e «A Herdeira» na TVI, proporciona agora aos pais experiências internacionais, invertendo papéis com gratidão.

«Ter a oportunidade de estarmos de novo os três sozinhos a descobrir o mundo é algo que não se traduz, mas sente‑se muito. Poder tê‑los a meu lado, ser testemunha dos seus sorrisos, beijos, abraços e olhos brilhantes é algo que me ficará na memória», confessou. «Todo este amor e felicidade não se deve só à rota desenhada, mas principalmente à escolha ter sido a certa: a de escolhermos estar sempre juntos ❤️».

Fãs e amigos deram os parabéns à família unida, elogiando a sensibilidade do ator que transforma memórias em inspiração.

Atualmente, José Condessa dá vida ao carismático Cris na novela «Amor à Prova»: