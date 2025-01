José Condessa surpreende com novidade: «Venho partilhar convosco esta notícia muito boa»

Esta quinta-feira, 2 de janeiro de 2024, José Condessa partilhou uma novidade em primeira-mão.

«E começar bem este novo ano venho partilhar convosco esta notícia muito muito boa! Estou lado-a-lado com a incrível @anagalvaolopez como anfitrião deste nosso DIGITALMENTE. O novo vídeocast da @vodafonept onde semanalmente temos o prazer de receber os nossos maravilhosos convidados e abordar diferentes temas relacionados com o digital e como o mesmo impacta o nosso dia a dia!», revelou em primeira-mão.

O ator mostrou-se muito feliz com esta nova etapa: «Que bom fazer parte de projectos como este onde não temos medo de olhar para nós mesmos e reflectir! Obrigado a toda a equipa presente e empenhada, que com sorriso e união está connosco diariamente. Conversas abertas, sem filtros e com convidados surpreendentes».

Recorde-se que José Condessa foi o protagonista de «Cacau», onde deu vida a Tiago: