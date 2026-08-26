José Condessa deixa-se levar pelas emoções e faz confissão sentida: «Chorei, cantei, ri e sonhei »

O ator José Condessa, companheiro da modelo Luisinha Oliveira, embarcou naquela que foi a sua primeira grande viagem de mota e percorreu 2130 quilómetros pelos Picos da Europa, em Espanha. A aventura teve um significado especial para o ator, que partiu à descoberta das paisagens montanhosas espanholas na companhia do irmão, do sobrinho e do cunhado.

Tudo começou de forma espontânea, durante um jantar de família. O irmão, o sobrinho e o cunhado de José Condessa já tinham feito, no ano anterior, uma viagem de mota até Marrocos, mas o ator não teve oportunidade de os acompanhar. Desta vez, decidiram rumar aos Picos da Europa e José não quis ficar de fora.

2130 quilómetros de aventura

Dias depois de regressar, o ator decidiu partilhar com os seguidores alguns dos momentos vividos durante a viagem. Entre estradas sinuosas, montanhas, lagos, rios e paisagens que descreve como «dignas de filme», José Condessa aproveitou a experiência para se desligar da rotina.

«Foi a minha primeira viagem de mota, uma aventura que começou num jantar de família e rapidamente se transformou em realidade», contou.

Ao longo dos 2130 quilómetros, o grupo enfrentou diferentes condições e percorreu cenários muito distintos. O ator recorda as diferenças de calor, frio e vento, mas também os cheiros e a liberdade proporcionada pelas longas horas passadas na estrada.

Entre campos de girassóis, enormes formações rochosas, moinhos de vento, ruínas antigas, lagos e rios, José Condessa encontrou também espaço para se perder nos próprios pensamentos.

«Fui feliz e presente em cada momento»

Mais do que o destino ou os quilómetros percorridos, o ator destacou sobretudo a companhia da família e a sensação de liberdade que encontrou ao longo da viagem.

«Fizemos muitas horas por dia, muitos quilómetros que eram perfeitos para deixar a cabeça viajar em pensamentos ou não pensar em nada», confessou.

José Condessa revelou ainda que viveu a viagem de forma particularmente intensa: «Chorei, cantei, ri e sonhei dentro daquele capacete. É realmente belo passear de mota.»

Para o ator, a experiência permitiu-lhe simplesmente parar e estar presente: «Fui feliz e presente em cada momento. E que saudades já tinha de simplesmente: estar.»

No final, José Condessa deixou um agradecimento especial aos familiares que o acompanharam, sublinhando o prazer de viver uma aventura deste género em conjunto: «Que bom fazer isto em família… Está guardado na memória e no coração ❤️»

E, depois de uma primeira viagem de mota tão marcante, o ator já deixou no ar a possibilidade de repetir a experiência. «Qual é a próxima?», questionou, entre risos, aos seus seguidores.