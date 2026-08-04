José Condessa tem gesto raro com o avô, que fez 90 anos, e deixa a Internet emocionada

José Condessa está a deixar a Internet emocionada com um gesto que teve para com o avô, no dia em que este completou 90 anos. O ator, de 29 anos, viajou milhares de quilómetros só para surpreender o familiar e cumprir a tradição de jogar futebol com amigos e familiares.

«E mantivemos a tradição, o dia de aniversário do avô é mais um dia de raízes, de memórias e amor. Foi ele, e a minha avó, que através dos seus olhos, das suas histórias, dos seus hábitos, jeitos, sotaques, risos e acima de tudo colo… que me fizeram amar esta terra tanto que nunca conseguirei explicar. Será sempre o meu lugar no mundo, sempre. E a tradição é também isto, voltar à terra, às pessoas e a mim mesmo sempre que posso. Chamam-me maluco por fazer centenas de quilómetros para vir jogar aqui na “minha terra” com os meus. Talvez seja, mas também sou muito feliz. São momentos como estes, quilómetros e quilómetros por vezes para umas horas, que me enchem o coração e a alma... sei que um dia acabará mas por agora aproveito», relatou o ator. «O avô fez 90, que prazer vê-lo tão crescido e feliz sem nunca esquecer a sua “bola de neve” companheira de toda a vida…», rematou.

Nas imagens (que pode ver na nossa galeria) é possível ver todos os detalhes desta homenagem e também ver como é que Luisinha Oliveira, a namorada de Condessa, participou no dia, mesmo estando à distância.

No Instagram, multiplicam-se os elogios a este gesto de José Condessa. Destaque para quem encontrou semelhanças físicas entre os dois: «Posso dizer que o nariz é igual do ao avô!!! Parabéns ao teu avô», escreveu um internauta.

Percorra a galeria e veja todas as fotos.