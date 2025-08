«Não esquecerei isso e tanta coisa»: José Condessa emociona com homenagem

José Condessa, de 28 anos, emocionou os seguidores ao partilhar um momento íntimo e cheio de significado: o 89º aniversário do seu avô. O ator da novela “Cacau”, da TVI, publicou nas redes sociais várias fotografias e vídeos da celebração em família, acompanhados de um texto comovente.

«O avô faz 89 (isso mesmo, oitenta e nove anos) e um ano que consigo, felizmente, partilhar o dia com ele», começou por escrever. O ator confessou que, apesar do ritmo acelerado da vida e das exigências da profissão, há pessoas e momentos que nunca se deixam para segundo plano. «Quando amamos é assim. Fico feliz por o ter na minha vida.»

Na publicação, Zé recorda com ternura as memórias que partilham: os passeios por museus, as idas ao cinema, incluindo uma curiosa história familiar, e até os pequenos trabalhos de bricolagem. «Não esquecerei as tuas manhãs a ler o jornal na tua poltrona, num contra luz perfeito, à janela.» Uma descrição que, mais do que palavras, é um retrato de afeto.

Os comentários não se fizeram esperar. A namorada do ator, Luisinha Oliveira, comentou: «Tão fofos ❤️». Já a atriz Kelly Bailey, escreveu: «Parabéns avô querido 💛». Entre os muitos seguidores, destacou-se ainda quem partilhasse o mesmo sentimento: «Que amor. ❤️ 89 anos, que idade tão bonita. Parabéns, muitos parabéns! Os avós deviam ser eternos.»

Zé Condessa, que representou recentemente "Tiago" na novela «Cacau», tem sido muito reservado no que toca à sua vida privada. Mas, quando partilha algo, fá-lo com o coração, e isso nota-se.

Em tempos em que tudo parece correr depressa demais, o ator lembrou o valor da presença, da memória e do amor incondicional entre gerações. Numa só publicação, Zé prestou homenagem ao avô, mas também ao papel insubstituível dos avós nas nossas vidas.

E, como ele próprio escreveu, «a vida muda muito, há correrias e azáfamas… mas há sempre lugares dos quais não abdicas e pelos quais lutas.» Esta foi a prova disso.