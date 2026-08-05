Quase ninguém reparou! José Condessa é a cara do avô de 90 anos: «São iguais»

José Condessa está a dar que falar nas redes sociais, mas desta vez não é apenas pela emocionante homenagem que preparou para o avô no dia em que este celebrou 90 anos. Há um detalhe que está a prender a atenção dos fãs: a impressionante semelhança física entre os dois.



O ator, de 29 anos, viajou milhares de quilómetros para surpreender o avô e manter viva uma tradição de família: jogar futebol com amigos e familiares na terra que considera ser o seu verdadeiro refúgio. Contudo, foram as fotografias partilhadas que fizeram alguns seguidores garantirem que José Condessa herdou vários traços do avô.



«E mantivemos a tradição, o dia de aniversário do avô é mais um dia de raízes, de memórias e amor. Foi ele, e a minha avó, que através dos seus olhos, das suas histórias, dos seus hábitos, jeitos, sotaques, risos e acima de tudo colo… que me fizeram amar esta terra tanto que nunca conseguirei explicar. Será sempre o meu lugar no mundo, sempre. E a tradição é também isto, voltar à terra, às pessoas e a mim mesmo sempre que posso. Chamam-me maluco por fazer centenas de quilómetros para vir jogar aqui na “minha terra” com os meus. Talvez seja, mas também sou muito feliz. São momentos como estes, quilómetros e quilómetros por vezes para umas horas, que me enchem o coração e a alma... sei que um dia acabará mas por agora aproveito», escreveu o ator.

José Condessa terminou a publicação com uma mensagem carregada de carinho: «O avô fez 90, que prazer vê-lo tão crescido e feliz sem nunca esquecer a sua “bola de neve” companheira de toda a vida…».



Nas imagens, que pode ver na nossa galeria, é possível acompanhar todos os momentos deste dia especial e perceber porque é que tantos seguidores ficaram surpreendidos com as parecenças entre avô e neto. O formato do rosto, o nariz e até a expressão são alguns dos detalhes que saltaram à vista.



Nos comentários, multiplicam-se as reações. «Posso dizer que o nariz é igual ao do avô!!! Parabéns ao teu avô», escreveu um internauta.



Percorra a galeria e descubra as fotografias que estão a emocionar a Internet.

