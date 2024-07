Vem aí em «Cacau»: Tiago e Sal trocam promessas

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) acaba por contar a Sal (Carolina Amaral) estar muito perturbado por ter tido uma discussão com Marco (Diogo Amaral) que o deixou muito preocupado. Ela olha-o expectante.

Sal diz a Tiago achar que ele devia contar a Cacau (Matilde Reymão) a ameaça que Marco lhe fez para que ela perceba de uma vez por todas quem ele é na realidade. Tiago olha comprometido para Sal a dizer achar que ele ficou outra vez a pensar em Cacau, mesmo que diga que não quer voltar para ela.

Tiago olha incomodado para Sal a insistir ser de Cacau que ele gosta, mesmo que ele lute contra isso. Ambos fazem promessas de irem ficar eternamente amigos mesmo que o futuro dite que não fiquem juntos. Sal sorri a olhar para as coisas que Tiago deixou preparadas para ela passar lá a noite, com uns boxers dele incluídos. Atira-se para cima da cama a descomprimir as tortuosas revelações daquele dia.

Recorde-se que os dois jovens envolveram-se e que prometeram não contar nada a ninguém: