Vem aí em «Cacau»: Tiago faz graves acusações a Sal e a conversa descamba

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) fica irritado com Sal (Carolina Amaral) por ela querer guardar os destroços do helicóptero, acabando por acusá-la de ter interesse em que Cacau (Matilde Reymão) tenha morrido para poder ficar com ele. Sal olha-o chocada, assim como Marlene (Leonor Seixas), que está a ouvir a conversa escondida.

Tiago diz a Sal ser suspeito que ela tenha insistido com Salomão para viajar no helicóptero da família, e ter desistido à última de viajar com Cacau. Sal riposta se ele não está a tentar envolver-se com ela aproveitando aquela situação, tal como aconteceu antes. Marlene grava toda a conversa.

Sal recorda a Tiago que foi ele quem confessou estar apaixonado por ela, e ela somente deixou que as coisas entre eles avançassem até descobrirem que Cacau estava a ser manipulada por Cony, tendo depois disso se afastado dele. Tiago pede desculpa a Sal, dizendo andar muito nervoso por Cacau lhe ter dito que podia estar grávida.

Marlene ouve e grava tudo atónita.

Recorde quando os dois jovens se envolveram: