Cris, de «Amor à Prova»: o papel de José Condessa marcado por amor, ciúmes e um filho inesperado

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:44
Cris, de «Amor à Prova»: o papel de José Condessa marcado por amor, ciúmes e um filho inesperado - TVI

O jovem vai descobrir sentimentos que desafiam tudo o que tinha como certo.

Em «Amor à Prova», José Condessa interpreta Cris. Ele é mecânico de profissão e apaixonado por velocidade. Além de um sorriso que ilumina qualquer sala, tem um carisma e uma boa disposição contagiantes.

Quem o conhece bem, sabe que usa o humor para disfarçar a tensão e dissipar os problemas, o que pode ser confundido com alguma resistência em “crescer”. O seu enorme coração leva-o a voltar para casa dos pais, de forma a suportar os custos da licenciatura de André, o irmão mais novo. Com Bruno, o seu melhor amigo de infância, partilha as ferramentas da oficina e o entusiasmo pelas corridas de drag race. Com Sara partilha essa paixão e um namoro que começou depois de muitos anos de amizade. Ela quer casar, constituir família, mas ele prefere adiar as responsabilidades e saborear o tempo. A revelação de que é o pai biológico de Nico atinge-o como um tsunami. Não imaginava ter um filho e nem sequer sabe quem é a mãe. Dispõe-se a ser o seu doador de medula, numa tentativa desesperada de salvar a sua vida e promete desaparecer do mapa, mas encanta-se pelo miúdo e.… por Alice, a mãe adotiva, descobrindo sentimentos que desafiam tudo o que tinha como certo. Entre os ciúmes de Tomás, as tensões com Sara e o despertar do amor paternal, Cris acelera rumo a um futuro que não sabe onde o vai levar. 

