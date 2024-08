Vem aí em «Cacau»: Tiago deixa Marco à beira da morte?

Em «Cacau», os seguranças empurram Tiago (José Condessa) para a rua, com este a continuar a avisar Marco (Diogo Amaral) que dá cabo dele se continuar naquele jogo de dizer que Marquinho é seu filho. Salomão (Paulo Pires) chega, elogiando Tiago pelo que fez. Tiago fecha-se no gabinete com Cacau (Matilde Reymão), desafiando-o com ar ameaçador para voltar a insultá-lo.

Marco recua ante Tiago, assustado, mas mantém a sua tese de que Marquinho é mesmo seu filho, negando ter feito algum tipo de acordo com Regina, assumindo que teve mesmo relações com Cacau.

Tiago descontrola-se, voltando a agredir Marco, furioso.

Será que o empresário fica em risco de vida?

