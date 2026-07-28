É português e um dos homens mais cobiçados do Mundo. E estas fotos são a prova disso

José Condessa é um dos atores mais populares da nova geração em Portugal. Aos 29 anos, soma vários protagonistas em produções da TVI e conquistou um lugar de destaque na ficção nacional. Mais recentemente, brilhou em Amor à Prova. A sua carreira ganhou dimensão internacional ao integrar uma série de sucesso que chegou a milhões de espectadores em todo o mundo.

Muito ativo nas redes sociais, José Condessa costuma partilhar vários momentos do seu dia a dia com os seguidores. Nas últimas publicações no Instagram, o ator mostrou alguns registos das férias de verão e de diferentes atividades ao ar livre. Entre mergulhos, passeios e momentos de descanso, houve um detalhe que não passou despercebido: José Condessa surge várias vezes em tronco nu, exibindo a excelente forma física e os abdominais definidos, imagens que rapidamente conquistaram milhares de reações dos fãs.

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