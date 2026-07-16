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“É sempre bom dar um tempo”: Zé Condessa afasta-se do país e mostra o seu refúgio

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 23min
“É sempre bom dar um tempo”: Zé Condessa afasta-se do país e mostra o seu refúgio - TVI

O ator está a dar que falar.

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Zé Condessa encontra-se a desfrutar de uns dias de descanso longe da rotina profissional e tem partilhado com os seguidores vários registos da viagem. O ator está em Pantelleria, uma ilha italiana conhecida como a “Pérola Negra do Mediterrâneo”, onde tem aproveitado paisagens únicas, momentos de tranquilidade e muito sol.

Localizada no Estreito da Sicília, a cerca de 70 quilómetros da costa da Tunísia e a 110 quilómetros da Sicília, Pantelleria é uma ilha vulcânica com aproximadamente 83 quilómetros quadrados. Famosa pelas suas paisagens moldadas pela lava, pelas águas termais e pelos ventos constantes, a região distingue-se ainda pela combinação de influências culturais europeias e norte-africanas.

Durante esta escapadinha, o ator está acompanhado pela também atriz Carolina Loureiro, sua colega de profissão. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, Zé Condessa surge a desfrutar de vários momentos de descontração, entre mergulhos, passeios e cenários deslumbrantes, sem deixar de lado o estilo que já lhe é reconhecido pelos fãs.

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Na legenda da publicação, o ator fez um breve balanço dos últimos dias passados na ilha italiana: «Pantelleria ‘26: um pequeno resumo do muito que foram estes últimos dias nesta pequena ilha no meio do Mediterrâneo (...) É sempre bom dar um tempo ao do costume ✌🏼»

As fotografias rapidamente geraram uma onda de reações por parte dos seguidores, que não pouparam elogios ao visual escolhido pelo ator e às paisagens do destino. Entre os muitos comentários, destacam-se mensagens como «Que calça linda», «One love verão e ‘férias’», «De onde é o lenço? Ahahah. Juro, é o mais lindo», «Lindo» e ainda «Welcome to Sicily! Welcome to my homeland!».

O visual descontraído de Zé Condessa também mereceu comparações divertidas por parte dos fãs, com alguns a escreverem «Pareces um pirata...!» e «Adoro este pirata 🏴‍☠️🔥 ps. e as calças também».

Entre elogios ao físico escultural do ator, às escolhas de roupa e às paisagens de Pantelleria, a publicação voltou a demonstrar a popularidade de Zé Condessa nas redes sociais. Enquanto aproveita esta pausa profissional, o ator continua a encantar os seguidores com imagens que refletem o ambiente descontraído e a beleza natural deste destino italiano no coração do Mediterrâneo.

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