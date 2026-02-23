Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

  • Hoje às 11:26
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Ele não pensa duas vezes.

Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) quer contar algo a Cris (José Condessa), mas Nelson (Fernando Rodrigues) manda-o trabalhar. Nelson anuncia que vai oferecer-lhes a lua-de-mel.

Bruno conta a Cris que Alice (Mafalda Marafusta) lhe ligou, porque o carro dela avariou. Cris percebe agora que deve ter sido Alice que lhe ligou, mas não percebeu, porque apagou o número dela. Bruno pergunta-lhe o que quer fazer: se vai Cris ajudá-la, se vai lá ele ou se não vai ninguém.

Cris chega para ajudar Alice, que tenta disfarçar as borboletas no estômago. Cris diz que vai precisar de levar o carro para a oficina e pergunta a Alice porque lhe ligou a ele. Ela diz que não conhece mais ninguém de confiança. Cris relembra que combinaram manter a distância, mas André (Lucas Dutra) não tem nada a ver com isso e precisa de trabalhar.

De relembrar que Cris já abriu o coração sobre o que sente:

