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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris descobre que Sara e Bruno já se envolveram?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:54
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris descobre que Sara e Bruno já se envolveram? - TVI

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Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) atende uma chamada de Alice (Mafalda Marafusta), que lhe conta que Sara (Joana de Verona) foi a sua casa e que está desconfiada de que há sentimentos entre eles. Bruno (João Arrais) aparece para falar com Cris e este abraça-o. Ambos confessam estar aliviados com o cancelamento do casamento. Bruno diz ter uma coisa para contar a Cris e espera que ele não fique chateado.

Bruno está a contar a Cris o que se passou ontem com Sara, mas quando chega à parte de que foram para casa dele bêbedos, Sara liga a Bruno e pede-lhe para não contar nada a Cris.

Será que Bruno vai continuar a conversa ou fazer o que Sara lhe pediu?

Recorde o momento em que Bruno abriu o coração a Sara:

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