Vem aí em «Amor à Prova»: Desconfiado do comportamento de Sara e Bruno, Cris exige explicações

Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) chega a casa a cantar. Vem bêbedo. Melanie (Beatriz Costa) vai ter com ele e diz que já sabe que ele falou com Sara e acha que fez o correto. Melanie pergunta-lhe se acha que Sara vai fazer o que ele pediu e não contar nada a Cris (José Condessa). Bruno não sabe, mas se contar, o seu mundo desaba.
Sara (Joana de Verona) pergunta à rececionista quem é o paciente que está à sua espera e ela indica-lhe Cris. Sara fica tensa, mas disfarça. Cris diz que já lhe ligou umas sete vezes e pergunta-lhe o que foi que falou com Bruno de tão grave, que o fez fugir da oficina e fez Sara fugir de si. Sara fica encurralada.
Cris insiste em saber o que Sara foi falar com Bruno. Ela diz que foi tentar perceber o que se passa com ele e percebeu que o casamento o está a deixar desconfortável, por perder o melhor amigo e não se sente à altura de ser padrinho. Tomás (João Jesus) dá-lhes os parabéns pelo casamento e certifica-se de que o assunto Nico (Salvador Biernat) está resolvido. Alice (Mafalda Marafusta) fica tensa.
Recorde-se que Bruno é perdidamente apaixonado por Sara e que está a fazer de tudo para ela não casar: