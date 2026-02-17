Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 15min
Cris quer explicações.

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) quer falar com Bruno (João Arrais) e Melanie (Beatriz Costa) fica tensa, pois imagina qual seja o assunto. Bruno ainda está a dormir, mas Cris acorda-o. Bruno, ainda de ressaca, pergunta-lhe qual é o drama. Cris diz que Sara (Joana de Verona) já falou com ele e fingiu que acreditou no que ela lhe contou, mas agora quer saber a verdade.

Bruno pergunta a Cris se gosta mesmo de Sara e ele estranha a pergunta, pois está prestes a casar com ela. Cris diz que não tem dúvidas de que é com Sara quer quer casar, mas também precisa de Bruno na sua vida.

Recorde que, desde início, que Bruno é contra este casamento:

