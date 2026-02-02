Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avisa Tomás que vai lutar pelos seus direitos enquanto pai

  • Hoje às 09:23
O jovem já decidiu.

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) e Tomás (João Jesus) chocam e ficam perplexos quando se veem. Tomás acusa Cris de perseguir Nico e a sua família. Cris aproveita para pedir satisfações por Tomás não fazer nada para proteger Nico (Salvador Biernat), deixando que Amália (Ana Guiomar) o exponha nas redes sociais. Tomás ameaça tomar medidas para afastar Cris e este ameaça reclamar os seus direitos de pai.

 Cris insiste que tem direitos enquanto pai, porque desconhecia a existência do seu filho. Tomás aconselha Cris a não entrar pela via legal, pois é advogado e sabe melhor do que ninguém como fazer as coisas. Cris só quer que Tomás defenda o filho e não deixe que Amália o exponha nas redes sociais.

 Tomás conta a David (Diogo Amaral) que Cris ameaçou recorrer à justiça, para reclamar os seus direitos de pai e queixa-se por David não ter despedido Sara (Joana de Verona) e ela continue a atrair Cris para ali. David não quer misturar a sua vida profissional com a pessoal. Tomás diz-lhe que podia ao menos tentar controlar Amália e não deixar que ela fale de Nico nos seus diretos.

Recorde-se que Cris nunca mais foi o mesmo desde que conheceu o filho:

