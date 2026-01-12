Vem aí em «Amor à Prova»: Furioso por Cris não aceitar o dinheiro, Tomás promete fazer-lhe a vida negra

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) está indignado por Tomás (João Jesus) lhe ter oferecido dinheiro para ficar longe do filho. Tomás relembra que Cris já tinha aceitado fazer o transplante e ficar longe de Nico (Salvador Biernat), aquilo é só um agradecimento. Tomás avisa que o orgulho pode sair caro e aconselha-o a aceitar o cheque.
Tomás insiste para que Cris aceite o cheque, mas ele recusa e afirma que Tomás é egoísta e inseguro. Cris tenta explicar que não é uma ameaça e que adorou estar com Nico. Tomás fica cheio de ódio e diz que Alice (Mafalda Marafusta) só permitiu, porque tem medo que Cris desista do transplante. Cris não acredita e rasga o cheque. Tomás promete fazer-lhe a vida negra.