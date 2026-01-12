Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Furioso por Cris não aceitar o dinheiro, Tomás promete fazer-lhe a vida negra

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:00
Vem aí em «Amor à Prova»: Furioso por Cris não aceitar o dinheiro, Tomás promete fazer-lhe a vida negra - TVI

O marido de Alice está a revelar o seu pior lado.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) está indignado por Tomás (João Jesus) lhe ter oferecido dinheiro para ficar longe do filho. Tomás relembra que Cris já tinha aceitado fazer o transplante e ficar longe de Nico (Salvador Biernat), aquilo é só um agradecimento. Tomás avisa que o orgulho pode sair caro e aconselha-o a aceitar o cheque.

Tomás insiste para que Cris aceite o cheque, mas ele recusa e afirma que Tomás é egoísta e inseguro. Cris tenta explicar que não é uma ameaça e que adorou estar com Nico. Tomás fica cheio de ódio e diz que Alice (Mafalda Marafusta) só permitiu, porque tem medo que Cris desista do transplante. Cris não acredita e rasga o cheque. Tomás promete fazer-lhe a vida negra.

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Vem aí em «Amor à Prova»: Revelação inesperada de David muda tudo para Amália

Amor à Prova

Salvador Biernat, o Nico de «Amor à Prova»: «É deslumbrante ver as pessoas a dizerem: és fantástico!»

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Amor à Prova
Hoje

Ana Guiomar faz revelação sobre «Amor à Prova» e deixa todos em alerta

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Encantado com o filho, Cris quer assumir a paternidade

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: O momento em que Cris e Nico se veem pela primeira vez

Amor à Prova
sáb, 10 jan

Amor à Prova: Nico é encontrado com Afonso

Amor à Prova
sáb, 10 jan
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”? Não vai acreditar na sua profissão

Ontem
1

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”?

qui, 8 jan
2

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra abre o coração a Sammy sobre o que sente por Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
22 dez 2025
4

Vem aí em «A Protegida»: Hector e antiga aliada unem-se com uma missão

A Protegida
Ontem
5

Vem aí em «A Protegida»: Hector tem provas que inciminam Mónica

A Protegida
8 mai 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Amor à Prova
sex, 9 jan

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Terra Forte
sex, 9 jan

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

sex, 9 jan

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

sex, 9 jan

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

sex, 9 jan

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

A Protegida
sex, 2 jan
FORA DO ECRÃ

Aos 73 anos, Helena Isabel revela hábito essencial para o seu bem-estar

Hoje

Filho de Rita Pereira filma os pais, mas o que está a chamar a atenção é um detalhe: «Quem é que se acusa?»

Hoje

Filho de José Raposo é vítima de assalto. Ator lança apelo angustiante

Hoje

«Verbalizei que era um homem gay»: Atores reagem a desabafo de famoso apresentador

Hoje

«Sorrisos que dizem tudo»: Este é o segredo dos domingos felizes do filho e do companheiro de Maria Botelho Moniz

Hoje

Ana Guiomar faz revelação sobre «Amor à Prova» e deixa todos em alerta

Amor à Prova
Ontem
Mais Fora do Ecrã