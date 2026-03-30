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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Mentira de Domingos pode destruir Cris?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 13:41
Vem aí em «Amor à Prova»: Mentira de Domingos pode destruir Cris? - TVI

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Em «Amor à Prova», Domingos (João Lagarto) desabafa com Cris (José Condessa) sobre ter fingido ser outra pessoa e de se ter aproximado de Vítor (Diogo Infante), para poder estar mais perto de Nico (Salvador Biernat), sem arranjar chatices. Cris não censura o pai, afinal de contas também já fez alguns disparates. Domingos conta que conheceu Nico e se emocionou. Cris acha melhor Domingos não contar aquilo à mãe.

Cris acha que não vai correr bem esconder coisas de São. Domingos pergunta-lhe se vai querer só um lugar na vida de Nico ou também na de Alice (Mafalda Marafusta). Cris confessa que quer ficar com ela e Domingos tem a confirmação de que foi por isso que Cris não se casou com Sara. São aparece e diz que está uma pessoa na sala que quer falar com Cris.

Recorde-se que Domingos e Vítor estavam a tornar-se grandes amigos até a mentira ser descoberta:

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