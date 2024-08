José Condessa e Lucas Dutra protagonizam momento épico: «Como se a minha vida dependesse disso»

Esta quarta-feira, 31 de julho de 2024, Lucas Dutra partilhou um vídeo com José Condessa em que tentam fazer uma 'atuação' digna de ser vista.

Na partilha pode ver-se Lucas a correr para os braços de José, e ele a apanhá-lo e deixa-lo na horizontal apoiado nos seus ombros:

«Tanta coisa boa neste vídeo… eu pálido como se o sol nunca tivesse beijado a minha pele, os chinelos azuis tamanho 46 no meu pé de criança, ambos a controlar o riso para eu não cair de cara no chão, o pormenor dos meus pés de bailarina esticadinhos como se a minha vida dependesse disso, o Zé a passar mal dos pés por não estar também ele de chinelos, a conversa super técnica do pós levantamento digna de jogos olímpicos. Isto tudo só para vos desejar um bom verão. De 0 a 10 merecemos quanto? (Ps: não valem números negativas)», escreveu Lucas Dutra na legenda.

José Condessa fez questão de responder em jeito de brincadeira: «Ligaram do Dança com a Estrelas e pediram para nunca lá aparecermos».

Recorde-se que os dois atores são amigos e que contracenam em «Cacau», dando vida a Martim e Tiago: