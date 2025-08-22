José Condessa abre o coração e deixa mensagem arrepiante: «Juntos sabemos que dá muito certo»

José Condessa voltou a mostrar o seu lado mais emotivo e verdadeiro nas redes sociais. O ator, de 28 anos, partilhou no Instagram uma dedicatória sentida no dia do aniversário do seu grande amigo Pedro Baioneta, deixando claro logo à partida: «Este texto não é sobre mim».

Na publicação, onde surge sorridente ao lado do amigo, com o mar em fundo, o ator começou por revelar que acordou «com um aperto pequeno no peito», descrevendo «uma mistura entre saudades, desilusão e até um pouco de revolta». Condessa explicou que a data tinha um sabor agridoce, já que este ano a celebração do aniversário de Pedro os apanhou em lados opostos do Atlântico.

«Hoje é o aniversário do @pedropcbaioneta e o destino (brincalhão como é) decidiu que para além de passarmos o ano longe um do outro, porque ele agora vive em Espanha, e para além de não termos estado juntos em momentos que gostávamos, agora é o dia dele e foi a Portugal e estou no outro lado do Atlântico a pensar que gostava de estar com ele», escreveu.

Ainda assim, entre a distância e as saudades, Condessa fez questão de reforçar a força da amizade que os une. «Estamos a experimentar a nossa sintonia e ligação de formas diferentes. Agora à distância (porque juntos sabemos que dá muito certo) continuamos a ser parte presente da vida um do outro. De outra forma, mas muito ligadas, sonhando juntos e felizes pelo outro ser feliz ainda que mais longe ❤️». A mensagem terminou com um voto cheio de carinho: «Amo-te amigo, que sejas sempre feliz. Farei de tudo para que assim seja».

Nas stories seguintes, o ator partilhou ainda momentos de diversão que viveu ao lado de Pedro Baioneta e recordou a despedida emotiva quando o amigo foi viver para Valência, em Espanha. Um testemunho que prova que a amizade resiste à distância.

Recorde-se que José Condessa tem vivido um ano particularmente especial. Em maio, partilhou com os seguidores a compra da sua primeira casa, um marco pessoal que assinalou com um vídeo onde mostrou detalhes do novo lar e momentos felizes com família e amigos.

Na vida pessoal, o ator namora com a modelo Luisinha Oliveira. Os dois assumiram a relação em setembro de 2024, depois de meses de especulação, e tornaram-se rapidamente num dos casais mais acarinhados da televisão portuguesa. Carismáticos e cúmplices, José e Luisinha conquistam diariamente os seus seguidores, partilhando momentos de ternura e romantismo que reforçam a imagem positiva e inspiradora do casal.

A homenagem ao amigo Pedro Baioneta é apenas mais uma prova de que José Condessa valoriza muito as pessoas que fazem parte da sua vida, seja na amizade ou no amor, e não tem receio de o demonstrar publicamente.

