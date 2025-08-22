Cacau

José Condessa abre o coração e deixa mensagem arrepiante: «Juntos sabemos que dá muito certo»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 52min
José Condessa abre o coração e deixa mensagem arrepiante: «Juntos sabemos que dá muito certo» - TVI

José Condessa não esconde sentimento especial

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

José Condessa voltou a mostrar o seu lado mais emotivo e verdadeiro nas redes sociais. O ator, de 28 anos, partilhou no Instagram uma dedicatória sentida no dia do aniversário do seu grande amigo Pedro Baioneta, deixando claro logo à partida: «Este texto não é sobre mim».

Na publicação, onde surge sorridente ao lado do amigo, com o mar em fundo, o ator começou por revelar que acordou «com um aperto pequeno no peito», descrevendo «uma mistura entre saudades, desilusão e até um pouco de revolta». Condessa explicou que a data tinha um sabor agridoce, já que este ano a celebração do aniversário de Pedro os apanhou em lados opostos do Atlântico.

«Hoje é o aniversário do @pedropcbaioneta e o destino (brincalhão como é) decidiu que para além de passarmos o ano longe um do outro, porque ele agora vive em Espanha, e para além de não termos estado juntos em momentos que gostávamos, agora é o dia dele e foi a Portugal e estou no outro lado do Atlântico a pensar que gostava de estar com ele», escreveu.

Ainda assim, entre a distância e as saudades, Condessa fez questão de reforçar a força da amizade que os une. «Estamos a experimentar a nossa sintonia e ligação de formas diferentes. Agora à distância (porque juntos sabemos que dá muito certo) continuamos a ser parte presente da vida um do outro. De outra forma, mas muito ligadas, sonhando juntos e felizes pelo outro ser feliz ainda que mais longe ❤️». A mensagem terminou com um voto cheio de carinho: «Amo-te amigo, que sejas sempre feliz. Farei de tudo para que assim seja».

Nas stories seguintes, o ator partilhou ainda momentos de diversão que viveu ao lado de Pedro Baioneta e recordou a despedida emotiva quando o amigo foi viver para Valência, em Espanha. Um testemunho que prova que a amizade resiste à distância.

O ator é conhecido pelo seu talento mas também pela sua sensibilidade. Relembre-se desta entrevista:

Recorde-se que José Condessa tem vivido um ano particularmente especial. Em maio, partilhou com os seguidores a compra da sua primeira casa, um marco pessoal que assinalou com um vídeo onde mostrou detalhes do novo lar e momentos felizes com família e amigos.

Na vida pessoal, o ator namora com a modelo Luisinha Oliveira. Os dois assumiram a relação em setembro de 2024, depois de meses de especulação, e tornaram-se rapidamente num dos casais mais acarinhados da televisão portuguesa. Carismáticos e cúmplices, José e Luisinha conquistam diariamente os seus seguidores, partilhando momentos de ternura e romantismo que reforçam a imagem positiva e inspiradora do casal.

Reveja este momento em que a namorada do ator lhe faz uma declaração em direto:

A homenagem ao amigo Pedro Baioneta é apenas mais uma prova de que José Condessa valoriza muito as pessoas que fazem parte da sua vida, seja na amizade ou no amor, e não tem receio de o demonstrar publicamente.

Veja também:

Rita Pereira assinala data especial e vive noite inesquecível: «Ontem fomos celebrar» - Novelas - TVI

Maria Botelho Moniz derrete-se com imagem que conta a sua história de amor: «Paizão» - Novelas - TVI

Relacionados

Vem aí «A Fazenda»: Lukenia arma plano secreto para proteger-se se Duarte for encontrado

Maria Botelho Moniz derrete-se com imagem que conta a sua história de amor: «Paizão»

Cristina Ferreira revela os segredos da boa forma. E é a inspiração desta atriz da TVI

Cacau

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
ter, 12 ago

«Não esquecerei isso e tanta coisa»: José Condessa emociona com homenagem

Cacau
ter, 5 ago

Esta é a nova casa de sonho de José Condessa! O ator mostra tudo

Cacau
ter, 6 mai

Atores de «Cacau» recordam a novela que conquistou os portugueses: «Mais alguém com saudades?»

Cacau
qua, 9 abr

«Foi bom demais»: José Condessa em foto junto de atriz brasileira

Cacau
qua, 5 mar

José Condessa e Luisinha Oliveira: as imagens que estão a apaixonar o país

Cacau
qui, 13 fev
Mais Cacau

Mais Vistos

Sofia Arruda revela look "polémico" e os seguidores reagem: «Sinceramente? Tens mais 20 anos.»

Ontem
1

Vem aí «A Fazenda»: Joel preso e Gustavo silencia sobre noite da morte de Bianca

A Fazenda
Hoje
2

Lembra-se da Carminho de «Super Pai»? 20 anos depois, a atriz vai ser mãe pela 2ª vez e já sabe o sexo do bebé

14 nov 2023
3

Exclusivo «A Fazenda»: Eva e Joel são presos

A Fazenda
dom, 29 jun
4

Cristina Ferreira recorda parto e fala com atriz sobre ser mãe aos 46 anos: «O meu filho nasceu em 4 minutos, não me custou nada...»

Ontem
5

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
ter, 12 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Cristina Ferreira surpreendida ao saber em direto que ator da TVI trabalha em restaurante

Hoje

José Condessa abre o coração e deixa mensagem arrepiante: «Juntos sabemos que dá muito certo»

Cacau
Hoje

Maria Botelho Moniz derrete-se com imagem que conta a sua história de amor: «Paizão»

Hoje

Cristina Ferreira revela os segredos da boa forma. E é a inspiração desta atriz da TVI

Hoje

Serão estas as imagens mais bonitas de Maria Botelho Moniz?

Ontem

Atriz da TVI mostra remodelação do quarto: «Gosto. Da cama e da companhia»

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN