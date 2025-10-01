José Condessa e Luisinha Oliveira encantam fãs com gesto romântico

José Condessa faz partilha emotiva e declara-se a Luisinha Oliveira: «Vi de perto uma prova de amor»

Este foi o detalhe inesperado que José Condessa deixou escapar e a protagonista é a namorada

O ator José Condessa, de 28 anos, conhecido por protagonizar a novela Cacau, e a modelo e autora Luisinha Oliveira, de 25 anos, têm conquistado a atenção dos seguidores não só pelo talento individual, mas também pelo relacionamento apaixonado que assumiram publicamente em setembro de 2024. O casal, que se destacou nas redes sociais, já partilhou momentos importantes juntos, incluindo férias em família e a celebração do primeiro aniversário de namoro, em agosto de 2025.

Recentemente, José Condessa protagonizou um momento romântico e divertido ao pentear a namorada, fazendo-lhe uma trança, e registou o momento nas redes sociais com a legenda: «Cabeleireilo Zé com a melhor cliente do mundo a pôr em prática a sua arte capilar por amor ❤️»

A publicação rapidamente conquistou os fãs e recebeu reações encantadas de Luisinha Oliveira:«Melhor cabeleireiro do mundo ❤️❤️❤️»; «Impecável! 👌🏻👌🏻😍»; «Quando precisar de um assistente já sei»

«Espetáculo. A trança tá bonita»; «Omds que fofo o Zé ❤️»;«Um namorado que faz tranças é todo um outro nívellllll».

O episódio demonstra não só a cumplicidade e carinho que existe entre José e Luisinha, mas também a forma leve e divertida com que partilham momentos do dia a dia, aproximando-se dos seguidores e mostrando o lado mais humano e íntimo da relação.

Este gesto, simples mas significativo, reforça a imagem de um casal apaixonado, descontraído e conectado, capaz de transformar pequenas ações em demonstrações de amor que encantam todos os que acompanham a relação.

