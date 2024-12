José Condessa partilha momentos de Natal em Estrasburgo ao lado de Luisinha Oliveira! Veja as fotos

O ator José Condessa, conhecido pelo seu talento e presença carismática na televisão portuguesa, encantou os seguidores com uma nova publicação no Instagram, onde partilhou momentos especiais vividos em Estrasburgo. Acompanhado pela namorada, Luisinha Oliveira, e pela família desta, o grupo desfrutou da atmosfera natalícia da cidade, com destaque para o famoso mercado de Natal e a Catedral de Notre Dame de Estrasburgo.

A publicação incluiu ainda a presença do casal de atores Beatriz Barosa e Manuel Marques, reforçando os laços de amizade e família que unem os envolvidos.

Veja a publicação original, em baixo.

Na descrição pode ler-se: «Vin chaud, chocolat chaud, luzes e mercados de natal no primeiro dia das férias no frio europeu»

Estrasburgo, reconhecida pela sua tradição natalícia, serviu de cenário perfeito para o grupo. José Condessa e Luisinha Oliveira, que já assumiram o namoro publicamente, mostraram-se sorridentes e descontraídos. A atriz Beatriz Barosa, irmã de Luisinha Oliveira, e o companheiro, o ator Manuel Marques, também estiveram presentes nesta viagem.

Os fãs do ator elogiaram as imagens pela sua autenticidade e celebração do convívio familiar. Esta escapadela surge num momento de grande destaque para os envolvidos, com José Condessa a consolidar o seu percurso artístico e Luisinha Oliveira a brilhar como influenciadora digital.

A publicação foi rapidamente recebida com carinho, reforçando o impacto positivo que o casal exerce junto do público. As imagens de Estrasburgo capturam não apenas a beleza da cidade, mas também o calor humano que define esta época festiva.