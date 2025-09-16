José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista

José Condessa viveu férias no Algarve com a namorada, Luisinha Oliveira, e a família.

Ator partilhou vídeo romântico com beijos e carinhos que encantou os seguidores.

Publicação foi acompanhada por mensagem intimista e carregada de emoção.

José Condessa voltou a derreter corações nas redes sociais. O ator partilhou um conjunto de fotografias e vídeos das férias no Marriott Residences Salgados Resort, no Algarve, onde esteve acompanhado pela namorada, Luisinha Oliveira, e pela família.

Entre os registos, destacou-se um vídeo apaixonado com troca de beijos e carinhos com Luisinha, que conquistou os seguidores. Os beijos foram mais do que especiais, na testa.

Um beijo na testa simboliza um profundo respeito, afeto e carinho, indicando um laço de grande cumplicidade e confiança, que não se limita a relações românticas, mas também ocorre entre familiares e amigos. Este gesto expressa a preocupação genuína, oferece apoio e conforto, e pode representar um sentimento de proteção, felicidade e amor puro, unindo os anseios e corpos de quem se ama.

Na legenda, o ator deixou uma mensagem carregada de sentimento: «Há uma semana voltávamos deste refúgio cheio de memórias nos bolsos e a transbordar de momentos para lembrar sempre. É aqui que me apoio, onde vou buscar os sorrisos e os suspiros, onde não estou sozinho mesmo quando quero estar só».

Veja o vídeo no segundo slide do post em carrossel:

Com um tom intimista e romântico, José Condessa acrescentou: «Que bom viver isto com eles… 🤍 Vou sempre agradecer-vos por terem sido aliados nisto».

A publicação não passou despercebida e recebeu inúmeras reações de fãs, que elogiaram não só a relação apaixonada com Luisinha Oliveira, mas também a forma como o ator valoriza a família e os momentos partilhados fora dos palcos e das câmaras.

Esta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, José Condessa marcou presença na Apresentação de Grelha da TVI, no Praia no Parque, em Lisboa.

José Condessa irá integrar o elenco da nova novela "Amor à Prova", cujas gravações irão começar na próxima semana.

O ator que dita tendências

Não é a primeira vez que José Condessa desafia expectativas com o seu visual. Em 2021, pintou o cabelo de branco para interpretar Hamlet, durante as gravações da novela Bem Me Quer. Em 2025, regressou com um bigode de estilo retro, inspirando conversa nas redes sociais e confirmando estar confortável na pele de quem dita tendências.

O ator vive uma fase muito feliz, quer profissional quer pessoalmente. Veja, na galeria em cima, alguns dos melhores registos de José Condessa com Luisinha Oliveira.

A nova personagem de José Condessa

O ator, que já participou em novelas como "Bem me Quer" e "Cacau", aqui dará vida à personagem "Cris".

Cris, mecânico do Montijo, é conhecido pelo sorriso contagiante, boa disposição e talento ao volante. Trabalha com o pai e o melhor amigo na Auto Mota, mas o seu verdadeiro sonho é correr no Rally Dakar. Vive com os pais para ajudar o irmão a estudar e namora há três anos com Sara, filha do patrão. Enquanto ela quer casar, Cris prefere viver ao ritmo do momento. Tudo muda quando descobre que é o pai biológico de Nico, um menino gravemente doente que precisa de um transplante de medula. Este choque vai transformar a vida do simpático mecânico num turbilhão mais intenso que qualquer corrida. Entre a aproximação inesperada a Alice, mãe adotiva de Nico, e o confronto com Tomás, o marido dela, como é que Cris vai lidar com um novo sentimento, o de ser pai, e uma paixão proibida? Seja como for, de certeza que o fará com um sorriso e com o pedal a fundo.

Saiba a história de "Amor à Prova", uma das novas apostas da ficção da TVI

Quando Alice e Tomás recebem o diagnóstico de que Nico, o seu único filho, tem leucemia e necessita de um transplante de medula, veem-se assombrados por um segredo do passado: ele não sabe que é adotado. A busca por um dador torna-se a missão central e urgente de toda a família.

Os resultados negativos nos testes de compatibilidade da família, o agravamento do estado de saúde de Nico e a demora por uma resposta do banco de dadores de medula não oferecem outra hipótese: para salvar a vida de Nico é preciso encontrar os seus progenitores. Apesar de não serem um fator determinante, a verdade é que os laços de sangue aumentam as possibilidades de um dador compatível.

Tomás sabe que um pedido à justiça, para levantamento do sigilo das identidades dos pais biológicos, pode demorar meses e recorre ao pai, Afonso, juiz reformado, que facilitou o processo de adoção. Entre recursos legais e outros atalhos menos formais, surge a informação de que o pai de Nico trabalhava como mecânico na Auto Mota, uma conhecida oficina de automóveis no Montijo, cujo dono é Nelson. Lá, Alice descobre que há dois mecânicos que preenchem os requisitos para ser o pai biológico de Nico: ter idade entre os 25-35 anos e trabalhar na oficina há mais de 8, o que coincidiria com a idade do miúdo. Um dos candidatos é o encantador e carismático Cris, que mantém um namoro com Sara, a filha do chefe. O segundo candidato é o estiloso e simpático Bruno, melhor amigo de Cris.

A notícia de que pode ser pai de um miúdo doente, cai como uma bomba na vida de Cris e da sua família. A mãe, São, parece empolgada com a possibilidade de ter um neto, enquanto o pai, Domingos, a desencoraja e acredita que independentemente do resultado dos testes de ADN, “pai é quem cria”. Quem apoia Cris incondicionalmente é o seu irmão mais novo, André.

Depois de uma espera angustiante, os testes comprovam que Cris é pai de Nico e dador de medula compatível. A notícia é recebida com emoção por Alice, pela possibilidade de cura do filho, mas também com receio por Tomás, pelas possíveis consequências da descoberta do verdadeiro pai de Nico. Também Cris enfrenta um misto de sentimentos, entre o choque de saber que é pai e a alegria de poder salvar a vida do filho inesperado.

A conexão entre pai e filho é imediata, unidos também por uma paixão comum, o mundo automobilístico. Isso desperta ainda mais a insegurança de Tomás e os ciúmes de Sara, a namorada de Cris. Mas o destino reserva outra surpresa: Alice e Cris desenvolvem uma grande afinidade, apaixonam-se e, depois de muito resistirem, envolvem-se. O drama adensa-se quando Amália, irmã mais velha de Alice que sempre invejou a sua felicidade, investe em roubar-lhe a vida e conquistar Tomás, apoiando-o na luta pela guarda de Nico.

Conseguirão Alice e Cris viver um intenso amor? O que farão Tomás e Sara ao saberem que os dois estão juntos? Quem será a mãe biológica de Nico e qual o seu paradeiro? Quem, afinal, garantirá a guarda da criança? E quem tem direito, legal e moral, sobre ela? Os pais biológicos ou os adotivos? No meio de tantas dúvidas existe uma certeza: a moldura de “família perfeita”, pintada por Tomás e Alice, ganhará novas tintas e contornos inesperados.

Esta nova novela conta com um história que vai tocar no coração dos portugueses.

Fique atento ao site da TVI para mais pormenores e a revelação da data de estreia.