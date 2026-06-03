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José Condessa está de luto: «A ecoar nas nossas memórias»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 31min
José Condessa está de luto: «A ecoar nas nossas memórias» - TVI

Um momento delicado.

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José Condessa assinalou nas stories a partida de Tiago Miranda, partilhando uma homenagem carregada de emoção escrita por Frederico Corado. O texto descreve Tiago não como profissional do teatro, mas como um público raro, que faz falta nas salas e nas plateias.

Ao divulgar o tributo, José Condessa destacou a ligação humana de Tiago ao meio artístico, lembrando o seu entusiasmo, presença constante e apoio genuíno. Na sua mensagem, o ator escreve: «Até já querido Tiago, os teus Bravos continuarão a ecoar pelas nossas memórias». A referência aos “Bravos” consolida a imagem de Tiago como parte da família alargada do teatro.

Frederico Corado descreve Tiago Miranda de forma tocante: «O Tiago não era ator, encenador ou produtor. Era algo igualmente importante: era público. Daquele público raro que vive verdadeiramente o teatro e o espetáculo. Estava sempre presente, sempre atento, sempre entusiasmado». O texto reforça ainda a importância de quem vive o espetáculo a partir da plateia: «Muitas vezes fala-se dos artistas, dos criadores e dos espetáculos. Mas o teatro não se faz sem pessoas como o Tiago».

A homenagem destaca Tiago como figura que apoiava, acompanhava e incentivava os artistas, sem precisar de protagonismo: «O Tiago era um desses rostos familiares que parecia estar sempre lá. E, de certa forma, estava. Fazia parte da família alargada do teatro, dos palcos e das plateias».

A despedida encerra com um adeus simples e respeitoso, onde a memória de Tiago permanece entre colegas e amigos: «Que descanse em paz. E que a sua memória permaneça nas salas, nos aplausos e nas muitas histórias que deixou junto daqueles que tiveram a sorte de o conhecer. Até sempre, Tiago».

Recorde que José Condessa atualmente dá vida ao irreverente mecânico, Cris, em «Amor à Prova»:

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