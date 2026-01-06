Primeiros episódios «Amor à Prova»- Cris ou Bruno: Afinal, quem é o pai de Nico?

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) está expectante, quando Bruno (João Arrais) surge, seguido de Cris (José Condessa). Fica muito aliviada e agradece-lhes por terem vindo. Cris quer despachar aquilo e Alice diz-lhe que pode ser o primeiro, antes que mude de ideias.

David (Diogo Amaral) procede à recolha da amostra de ADN de Cris e Bruno. David explica que vai aproveitar para fazer o teste de paternidade e de compatibilidade.

Cris vai olhando para o telemóvel, preocupado. Alice agradece-lhe por ter feito o teste, mas Cris tem a certeza que não é pai do miúdo e que aquilo não vai dar em nada. Alice mantém a esperança e Cris confessa que se for o pai, a sua vida vai complicar-se, pois a sua namorada não irá aceitar bem. Cris fica aliviado pelo pai estar bem, mas Bruno lembra que alguém deve estar de volta em breve e Cris apressa-se a ir embora. Alice agradece-lhes mais uma vez e troca um olhar mais demorado com Cris. Bruno comenta com Cris como Alice estava bonita.