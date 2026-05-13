Vem aí bombástico em «Amor à Prova»: Para proteger Nico, Alice trava batalha legal de Cris

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) e Cris (José Condessa) encontram-se para conversarem. Ele revela que falou com o professor de André (Lucas Dutra) e ele disse-lhe que para impugnar a adoção de Nico (Salvador Biernat), Tomás (João Jesus) e Alice vão ter de ser constituídos arguidos.
Alice conta que Nico não teve qualquer reação ao saber que é adotado e acha que ele não vai querer saber quem é o pai biológico.
Ela não acha boa ideia arrastar Nico para uma batalha legal, depois de tudo o que tem passado e uma vez que não mostrou grande interesse em conhecer a família biológica. Simone (Susana Arrais) chega e pede desculpa por interromper, mas pensou que Alice já tinha saído para a reunião. Alice vê as horas e sai. Simone dá força a Cris.
Recorde-se que Alice e Cris tinham concordado em fazer de tudo para conseguirem ficar com Nico: