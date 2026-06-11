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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice acaba a relação com Cris

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 55min
Vem aí em «Amor à Prova»: Alice acaba a relação com Cris - TVI

É o fim desta história de amor.

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Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) conta a Alice (Mafalda Marafusta) tudo o que descobriu sobre Vera (Helena Caldeira) e ela fica atónita. Alice diz que aquilo não bate certo com a versão do orfanato e acusa Cris de não ter feito as perguntas certas. Cris diz que se passou quando soube, foi atrás de Afonso (Guilherme Filipe) e acabou por bater em Tomás (João Jesus). Alice acha que isso os pode prejudicar. Alice quer saber mais sobre a história de Cris e Vera.

Alice acha que Cris e Vera viveram uma intensa história de amor e por isso é que ele bloqueou quando a viu e não fez as perguntas certas. Alice está convencida de que Cris ainda gosta de Vera e que ela lhe vai querer tirar o filho, por isso não podem continuar juntos. Cris vai embora muito desiludido. Alice chora no colo de Vítor.

Recorde-se que, até bem há pouco tempo, Cris e Alice estavam dispostos a lutar por Nico e pela relação que tinham:

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