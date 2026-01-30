Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se?

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 46min
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se? - TVI

Podemos estar perante uma reviravolta.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) diz que foi uma grande coincidência Alice (Mafalda Marafusta) encontrar um antigo colega e ele estar a vender um espaço com as características que Ana precisa. Amália pergunta a Alice se tem fotos do espaço e fica a vê-las, enquanto pede à irmã para lhe comprar um snack. Amália faz algo no telemóvel de Alice que não vemos.

Amália pergunta a Alice como Tomás (João Jesus) reagiu, quando lhe contou que vai ajudar Ana. Alice diz que ainda não lhe contou e também ainda não percebeu porque vieram ali para casa. Nisto tocam à campainha e Amália assume que chamou Cris (José Condessa), porque é notório que eles têm qualquer coisa para resolver. Eles ficam constrangidos.

 Alice e Cris estão muito constrangidos por Amália ter insinuado que eles sentem algo um pelo outro e os ter deixado ali frente a frente para conversarem. Alice pede desculpa por aqueles disparates, mas Cris começa a achar que não são disparates, pois a família dele pensa o mesmo. Elces ficam muito próximos, na iminência de se beijarem.

Será que há beijo?

Recorde-se que Alice até já conheceu a mãe de Cris:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Saúde de Afonso preocupa Tomás e David

Vem aí em «Amor à Prova»: Escândalo! Relação de Vítor e Simone é descoberta

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: Relação de Cris e Sara está por um fio, após discussão grave 

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Nico não está bem: «Não tenho boas notícias»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Eis a verdadeira Melanie

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Abraço cúmplice de Alice e Cris deixa Amália chocada

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Tomás é agressivo com Sara

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

qua, 28 jan
1

Comovente: filha de Rita Salema casa-se e há um detalhe que está a chamar a atenção

Festa é Festa
7 jul 2025
2

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima humilha Flor à frente de toda a família

Terra Forte
ter, 27 jan
3

Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»

Ontem
4

«A melhor escolha da nossa vida»: A decisão de Madalena Aragão e João Neves que os vai unir para sempre

A Fazenda
qua, 28 jan
5

«Sai da água, eles vão te comer…»: João Neves e Madalena Aragão acabam rodeados de tubarões

A Fazenda
29 jul 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando

Terra Forte
qua, 28 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: Afinal, Melanie anda a mentir a todos

Amor à Prova
qua, 28 jan

«Ainda não acabou»: Nic Von Rupp deixa aviso sobre a tempestade com imagens de fazer tremer

qua, 28 jan

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

qua, 28 jan

«Gosto tanto de ti»: Diogo Amaral emociona mulher especial e não é Jessica Athayde

Amor à Prova
qua, 28 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno vira-se contra Cris?

Amor à Prova
qua, 28 jan
FORA DO ECRÃ

“O melhor ainda está para vir”: Lourenço Ortigão anuncia novo capítulo da sua vida

A Fazenda
Ontem

«Nunca mais»: Matilde Reymão chega ao seu limite e faz denuncia nas redes sociais

Ontem

Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»

Ontem

«A melhor escolha da nossa vida»: A decisão de Madalena Aragão e João Neves que os vai unir para sempre

A Fazenda
qua, 28 jan

Ao fim de 15 anos juntos, Sara Barradas e José Raposo tomam decisão: «A chorar por dentro»

qua, 28 jan

Bárbara Norton de Matos alvo de ataques e ameaças após opinião polémica: «Chocada»

qua, 28 jan
Mais Fora do Ecrã