Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se?

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) diz que foi uma grande coincidência Alice (Mafalda Marafusta) encontrar um antigo colega e ele estar a vender um espaço com as características que Ana precisa. Amália pergunta a Alice se tem fotos do espaço e fica a vê-las, enquanto pede à irmã para lhe comprar um snack. Amália faz algo no telemóvel de Alice que não vemos.

Amália pergunta a Alice como Tomás (João Jesus) reagiu, quando lhe contou que vai ajudar Ana. Alice diz que ainda não lhe contou e também ainda não percebeu porque vieram ali para casa. Nisto tocam à campainha e Amália assume que chamou Cris (José Condessa), porque é notório que eles têm qualquer coisa para resolver. Eles ficam constrangidos.

Alice e Cris estão muito constrangidos por Amália ter insinuado que eles sentem algo um pelo outro e os ter deixado ali frente a frente para conversarem. Alice pede desculpa por aqueles disparates, mas Cris começa a achar que não são disparates, pois a família dele pensa o mesmo. Elces ficam muito próximos, na iminência de se beijarem.

Será que há beijo?

