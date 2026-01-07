Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris é o pai biológico de Nico

  • Hoje às 10:16
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris é o pai biológico de Nico - TVI

Esta notícia chega que nem uma bomba.

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) quer acabar com o suspense e pergunta quem é afinal o pai da criança. Alice (Mafalda Marafusta) revela que é Cris e as reações são intensas. Sara (Joana de Vernona) fica de olhar perdido e sai. Bruno (João Arrais) vai atrás dela.

Sara sai para a rua transtornada e acaba por chocar com Melanie (Beatriz da Costa), que andava à procura de uma morada. Melanie percebe que ela não está bem, mas Sara afasta-se. Bruno vai atrás de Sara e Melanie pergunta se é ali que estão a alugar um quarto. Bruno diz que sim, mas pede-lhe para voltar amanhã.

Cris está atónito com a notícia de ter um filho. Alice pede desculpa por todo o transtorno que causou, mas promete que nada vai mudar na vida de Cris. Amália (Ana Guiomar) acha que ele precisa de ficar sozinho para digerir a notícia. Bruno quer ajudar o amigo, mas não sabe bem o que dizer e vai buscar cervejas.

