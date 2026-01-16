Vem aí em «Amor à Prova»: Cris está a ficar apaixonado por Alice?

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) recompõe-se e pede desculpa a Cris (José Condessa). Ele diz-lhe que não precisa de pedir desculpa e que é perfeitamente normal o que ela está a sentir. Cris acha fantástica a forma como ela gere a doença de Nico (Salvador Biernat) , as crises do marido e ainda de preocupa com ele. Cris pergunta a Alice se tem algum defeito. A cumplicidade entre os dois é cada vez maior.

Cris desabafa com o irmão sobre como se sente incompreendido por Sara (Joana de Verona) e como Alice, apesar de tudo o que está a passar, ainda se preocupa com ele e entende-o. André (Lucas Dutra) avisa que a relação deles parece mais do que cordial. Cris pega no telemóvel, abre a conversa com Alice e hesita em escrever algo, mas desiste.

André pede desculpa por aparecer tão cedo, mas está preocupado com Cris e pede a Bruno (João Arrais) para conversar com ele e pôr-lhe algum juízo na cabeça. André acha que Cris está ficar apanhadinho por Alice e nem está a notar.

Recorde-se que Alice cedeu ao pedido de Cris para ele ter um encontro com o filho: