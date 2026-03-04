Vem aí em «Amor à Prova»: Cris não está para brincadeiras e faz uma exigência a Alice

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) combinou encontrar-se com Alice (Mafalda Marafusta), para lhe dizer que é melhor contar a Tomás que André trabalha na taqueria, ou ele terá de seguir outro caminho. Alice fica confusa.
Alice não percebe porque motivo Cris mudou de ideias e acha que deve contar a Tomás (João Jesus) que André (Lucas Dutra) é seu irmão. Cris diz que é a única forma das coisas correrem bem. Alice explica que nem sempre dizer a verdade resolve tudo e que o casamento é bem mais complexo do que isso. Cris defende que com a pessoa certa, basta serem eles próprios.
Recorde-se que Cris tinha pedido a Alice para não demitir o irmão: