Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris não está para brincadeiras e faz uma exigência a Alice

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:42
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris não está para brincadeiras e faz uma exigência a Alice - TVI

O jovem mostra-se dicidido.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) combinou encontrar-se com Alice (Mafalda Marafusta), para lhe dizer que é melhor contar a Tomás que André trabalha na taqueria, ou ele terá de seguir outro caminho. Alice fica confusa.

Alice não percebe porque motivo Cris mudou de ideias e acha que deve contar a Tomás (João Jesus) que André (Lucas Dutra) é seu irmão. Cris diz que é a única forma das coisas correrem bem. Alice explica que nem sempre dizer a verdade resolve tudo e que o casamento é bem mais complexo do que isso. Cris defende que com a pessoa certa, basta serem eles próprios.

Recorde-se que Cris tinha pedido a Alice para não demitir o irmão:

Relacionados

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris vai à luta por Nico

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: André vai processar Ana e Alice?

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Sem limites, Tomás humilha a família de Cris

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: Tomás descobre o que Alice andou a fazer nas suas costas

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: «O meu pai tem Alzheimer. Não vou aguentar isto»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Afonso reage mal ao diagnóstico

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Sara ameaça Alice: «Fique longe de nós»

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Marisa Cruz radiante em hotel com companhia especial: «A construir o próximo capítulo»

Queridos Papás
Ontem
1

Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»

Queridos Papás
2 mai 2024
2

Vem aí em «Terra Forte»: Armando confessa aos filhos de Vivi, que ela esteve escondida em sua casa

Terra Forte
Ontem
3

Exclusivo «Terra Forte»: Todos descobrem que Vivi está viva, mas que pode ter sido raptada

Terra Forte
dom, 8 fev
4

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima decide recomeçar do zero

Terra Forte
Ontem
5

Vem aí em «Terra Forte»: Após ser traída pela melhor amiga, Flor reencontra Maria de Fátima

Terra Forte
29 out 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Vítor assume que tem uma amante

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Joana quer assumir uma relação amorosa com Eva

Terra Forte
Hoje

Momento único de Agir com a filha termina com reação hilariante de Catarina Gama

Hoje

“Não queria estar em mais lado nenhum”: Mia Rose abre portas da sua vida e surpreende com declaração emocionante

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: André vai processar Ana e Alice?

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Isabel já não aguenta mais e desaba a chorar

A Protegida
Hoje
FORA DO ECRÃ

Uma das atrizes mais icónicas de «Morangos com Açúcar» foi captada a dar beijo apaixonado

Hoje

Momento único de Agir com a filha termina com reação hilariante de Catarina Gama

Hoje

“Não queria estar em mais lado nenhum”: Mia Rose abre portas da sua vida e surpreende com declaração emocionante

Hoje

«Senti-me intimidada e pressionada»: O grito de revolta de Bárbara Norton de Matos

Hoje

As imagens nunca antes vistas da celebração histórica dos 99 anos de Ruy de Carvalho

Hoje

Marisa Cruz radiante em hotel com companhia especial: «A construir o próximo capítulo»

Queridos Papás
Ontem
Mais Fora do Ecrã