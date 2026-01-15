Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás apanha Cris e Alice cúmplices e parte para a agressão

  • Há 2h e 54min
Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás apanha Cris e Alice cúmplices e parte para a agressão

Tomás está completamente descontrolado.

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) cruza-se com Alice (Mafalda Marafusta) e ela leva-o para o gabinete de David (Diogo Amaral), para falarem mais à vontade.  Cris explica que não quer arranjar confusão, mas ficou preocupado ao ouvir o áudio que Alice lhe enviou, pois parecia que tinha acontecido algo a Nico (Salvador Biernat). Alice diz-lhe que está tudo bem e que Cris não pode ser visto ali, pois o ambiente ficou muito tenso, depois de ter aparecido no jantar. 

Tomás e David dirigem-se para o gabinete de David. Tomás pergunta quanto tempo vai demorar até ao transplante. David diz que depende da reação de Nico à quimioterapia e percebe que aquilo não é só preocupação com Nico. Tomás assume que está desejoso de ver Cris pelas costas.

Cris despede-se de Alice e apertam as mãos. Tomás e David chegam e há um desconforto geral. Tomás passa-se e agarra Cris pelos colarinhos. Alice pede a Tomás para largar Cris, mas tem de ser David a separá-los. Tomás diz que Alice tem muito que explicar. David quer falar com Cris sobre o resultado dos exames e este fica preocupado.

Recorde-se que já não é a primeira vez que Tomás é trata mal Cris:

