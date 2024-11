Últimos episódios de «Cacau»: Tiago e Cacau reconciliam-se e há notícias bombásticas!

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) olha tensa para Tiago (José Condessa) a entrar, com este a vincar que nunca vai desistir dela por ela ser a mulher da sua vida. Tiago mostra-lhe o teste de paternidade de Marquinho que prova ser ele o seu pai, vincando que nunca também iria desistir dele.

De seguida, o jovem oferece um pendente de um coração a Cacau, com esta a não resistir mais e a acabar por se beijarem apaixonados.

Cacau pede a Tiago para não falarem do passado, somente querendo focar-se em estar ali com ele no sítio que mais gosta no mundo. Ele sorri muito feliz por a sua amada revelar-lhe estar novamente grávida dele.

Relembre o momento em que Tiago leu o resultado do teste de paternidade: