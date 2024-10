Vem aí em «Cacau»: Confusos, Tiago e Cacau pedem satisfações a Regina

Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral) assina o papel para Cacau (Matilde Reymão) poder viajar com Marquinho, mas diz-lhe duvidar que ela queira ir com Tiago (José Condessa) depois de Regina (Christine Fernandes) lhe contar algo. Cacau diz a Tiago querer ir já a casa da mãe para perceber o que Marco queria dizer com aquilo de ela ter algo grave para lhe contar sobre a relação deles.

Cacau e Tiago estão chocados por Simone (Alexandra Lencastre) ter mandado um caixão a troçar com Regina ter perdido o seu bebé, com todos a concordar que ela deve estar de regresso, agora que o testamento de Justino (António Capelo) poderá ser distribuído. Regina alfineta que Tiago saberá melhor que ninguém de que lado Sal (Carolina Amaral) está.

Cacau e Tiago contam não ter percebido a conversa de Marco de haver algo que podia separá-los e pedem-lhe explicações do que se está a passar.

