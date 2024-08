Vem aí em «Cacau»: Tiago já decidiu... vai voltar para Cacau

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) fica surpreso por Salomão (Paulo Pires) o elogiar por ter ido enfrentar Marco (Diogo Amaral), dizendo que ele fez bem em demonstrar-lhe não ter medo dele. Tiago admite ao pai estar com receio que ele faça mal a Cacau (Matilde Reymão). Salomão sossega Tiago a dizer ser dele que Cacau gosta.

Salomão diz a Tiago que não devia perder mais tempo em abrir o jogo com Cacau e dizer-lhe que gosta dela, sugerindo que a convide para jantar. Tiago admite ao pai que já percebeu que a outra pessoa em que estava interessado não sobrepõe o amor que sente por Cacau, sorrindo entusiasmado com a perspetiva de reconciliação com ela.

Recorde o ato de amor que Cacau fez por Tiago: