Esta é a nova casa de sonho de José Condessa! O ator mostra tudo

Em pleno apagão, José Condessa recebe 'email de socorro'

José Condessa vive um momento especial e emotivo: o ator acaba de comprar a sua primeira casa e partilhou a novidade nas redes sociais com um vídeo onde mostra detalhes do novo lar e momentos vividos com família e amigos.

O artista não escondeu o orgulho por esta conquista, que considera um marco importante na sua vida pessoal: “Há momentos da vida que precisam de faróis”, escreveu. E, para si, esse farol tem sido guiado por laços familiares, amizades e metas pessoais.

Nascido numa família numerosa e muito unida, José Condessa sempre alimentou o desejo de, um dia, poder acolher os seus entes queridos à volta da sua própria mesa. Agora, esse sonho tornou-se realidade: “É um privilégio poder ser eu, agora, a abrir as portas aos que mais amo”, partilhou com emoção.

A nova casa do ator tem dois andares, um design moderno e inclui piscina, sendo pensada para proporcionar conforto e momentos de convívio. Na mensagem de agradecimento, fez questão de destacar duas pessoas que foram cruciais em todo o processo de aquisição: Sara e João: “Foram mais do que profissionais — fizeram parte deste sonho. A vossa forma de estar fez toda a diferença”.

A reação dos seguidores não tardou, com inúmeros comentários de apoio e felicitações: “Mereces tudo!”, “Parabéns, Zé!”, ou “Que conquista bonita!” foram apenas algumas das mensagens deixadas por fãs e amigos.

Veja a casa, aqui:

Veja também: