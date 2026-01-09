Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) e Alice (Mafalda Marafusta) estão ansiosos para saber o resultado do teste de compatibilidade, mas Alice acha que devem esperar por Cris (José Condessa), para saberem o resultado todos juntos. Cris chega e David (Diogo Amaral) abre o envelope.

Alice chora de emoção e agradece a Cris por tudo o que tem feito. Tomás foca-se nas questões práticas e relembra que Nico (Salvador Biernat) não deve conhecer Cris e muito menos saber que ele é o seu pai biológico. Cris promete cumprir com a sua palavra.

Tomás e Alice vêm do gabinete de David, com Cris atrás deles, quando Nico aparece com Ana (Leonor Oliveira) e chama pelos pais. Eles ficam em pânico por Cris e Nico se cruzarem. Cris emociona-se assim que vê Nico e este pergunta a Cris quem ele é.

