Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Em «Amor à Prova», Domingos (João Lagarto) toma o pequeno-almoço, mas continua amuado com São (Sofia Grillo). Ela tenta fazer as pazes e oferece-lhe coisas de que ele gosta, mas nem isso o faz amolecer. São assume que foi atrás do neto e que pediu ajuda a Nelson (Fernanda Serrano), mas lembra que Domingos também já lhe mentiu. Domingos chama Cris (José Condessa) para ir para a oficina e sai.

São vai chamar Cris e encontra-o ainda deitado. Ele diz que não se sente bem e São acha que ele está com febre. São diz que os sentimentos reprimidos, podem fazer adoecer o corpo e Sara (Joana de Verona) não está a saber lidar com toda aquela situação, por isso deviam adiar o casamento. Cris só quer dormir, até ao dia do transplante.

Recorde-se que Cris já teve a oportunidade de estar com o filho: