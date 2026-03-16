Vem aí em «Amor à Prova»: Cris anuncia que já não vai haver casamento

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) termina os preparativos para o casamento, com a ajuda de uma vizinha. Cris (José Condessa) chega abatido e pede à vizinha para o deixar a sós com a mãe. Cris diz que já não vai haver casamento, pois não pode continuar a arrastar aquilo e a deixar Sara (Joana de Verona) sempre pendurada.

São acha que Cris arrastou aquela relação para não magoar ninguém, mas chegou a um ponto sem retorno. Cris conta que encontrou Alice (Mafalda Marafusta) e se beijaram. São pergunta se Sara sabe disso e Cris diz que não. São acha que Cris e Alice estão destinados a ficar juntos.