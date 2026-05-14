Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris desiste de lutar por Nico?

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 18min
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris desiste de lutar por Nico? - TVI

Algo muda na cabeça de Cris.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) entrega uma pasta com documentos a Domingos (João Lagarto) e diz que não o pode acompanhar à consulta, porque quer estar presente na reunião com o advogado, mas pediu a Nelson (Fernando Rodrigues) para ir com ele.

Horácio chega e Cris (José Condessa) diz-lhe que decidiu apenas avançar com o pedido de revisão da sentença de adoção. São fica indignada e tenta intervir.

São não concorda com a decisão que o filho tomou, pois gostava que o neto fizesse parte da sua vida. Cris diz que também sonhou com isso, mas não acha justo retirar Nico da família que ele conhece. Ela lembra que lho roubaram primeiro, mas Cris diz que Nico não tem culpa disso e a decisão está tomada.

Recorde-se que Cris estava decidido em lutar peli filho:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara cai na armadilha de Amália

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália tenta limpar a sua imagem à custa de Alice

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: André e Ana são apanhados, após fazerem amor?

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: «O Nico está curado»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: David encontra Vera?

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: O beijo ardente de Ana e André à frente de Melanie e Bruno

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: O momento emocionante em que Nico sabe que está em remissão

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Cris deixa Alice em lágrimas

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Grávida e deslumbrante: Kelly Bailey rouba atenções com decote ousado

A Fazenda
Ontem
1

Exclusivo «Amor à Prova»: Ana e André beijam-se

Amor à Prova
ter, 10 mar
2

Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno confronta Melanie sobre a droga e dá-lhe três opções

Amor à Prova
qua, 22 abr
3

Noivo de Maria Botelho Moniz impressiona com preparação para um dos momentos mais importantes da sua vida

ter, 12 mai
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Demolição da rua de Cris está nas mãos de Ana

Amor à Prova
Ontem
5

Vem aí em «Amor à Prova»: A tão falada Vera procura emprego na clínica de David

Amor à Prova
ter, 12 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Sem misericórdia, Rosa Maria bate em Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Vem aí bombástico em «Amor à Prova»: Para proteger Nico, Alice trava batalha legal de Cris

Amor à Prova
Ontem

Grávida e deslumbrante: Kelly Bailey rouba atenções com decote ousado

A Fazenda
Ontem

Rosa Bela e Carlos Areia fazem anúncio tocante: «Há amores que nunca se substituem»

Ontem

Foi uma das atrizes mais cobiçadas dos anos 2000, aos 43 anos continua a tirar o fôlego

ter, 12 mai

Vem aí em «A Protegida»: Pai de Catarina revela ter um grande problema

A Protegida
seg, 11 mai
FORA DO ECRÃ

Lembra-se do Jota dos «4 taste»? A vida dele mudou e tem uma profissão surpreendente

Hoje

«Sinto-me como se eu fosse o teu corpo»: a mensagem poderosa do viúvo de Maria João Abreu

Hoje

Ficou conhecido como Cristiano em «Morangos com Açúcar». Hoje, está irreconhecível

Ontem

Rosa Bela e Carlos Areia fazem anúncio tocante: «Há amores que nunca se substituem»

Ontem

Grávida e deslumbrante: Kelly Bailey rouba atenções com decote ousado

A Fazenda
Ontem

Noivo de Maria Botelho Moniz impressiona com preparação para um dos momentos mais importantes da sua vida

ter, 12 mai
Mais Fora do Ecrã