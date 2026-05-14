Vem aí em «Amor à Prova»: Cris desiste de lutar por Nico?

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) entrega uma pasta com documentos a Domingos (João Lagarto) e diz que não o pode acompanhar à consulta, porque quer estar presente na reunião com o advogado, mas pediu a Nelson (Fernando Rodrigues) para ir com ele.

Horácio chega e Cris (José Condessa) diz-lhe que decidiu apenas avançar com o pedido de revisão da sentença de adoção. São fica indignada e tenta intervir.

São não concorda com a decisão que o filho tomou, pois gostava que o neto fizesse parte da sua vida. Cris diz que também sonhou com isso, mas não acha justo retirar Nico da família que ele conhece. Ela lembra que lho roubaram primeiro, mas Cris diz que Nico não tem culpa disso e a decisão está tomada.

Recorde-se que Cris estava decidido em lutar peli filho: