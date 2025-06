Zé Condessa é surpreendido e não esconde a emoção: «Nem sabia que queria e precisava tanto»

Zé Condessa celebrou o seu 28.º aniversário no passado dia 6 de junho e foi surpreendido com um jantar muito especial, organizado pelos amigos mais próximos. O momento tocante foi partilhado nas redes sociais do ator.

Um vídeo cheio de emoção e companheirismo

No vídeo partilhado, Zé Condessa começa a gravar-se em modo selfie, visivelmente emocionado com a surpresa. Depois, entrega o telemóvel a um amigo e inicia-se uma corrente original e cheia de carinho: o telefone passa de mão em mão por todos os convidados, que se filmam brevemente enquanto o vão passando de amigo para amigo. O resultado é um registo espontâneo, alegre e profundamente humano — uma verdadeira celebração da amizade.

Entre os rostos conhecidos que marcaram presença neste jantar de aniversário estão Lucas Dutra, Luisinha Oliveira, Matilde Reymão, Beatriz Barosa e o surfista Nic Von Rupp — todos eles cúmplices no gesto que encheu o coração do ator.

Uma mensagem cheia de gratidão

Na legenda da publicação, Zé Condessa deixou palavras emocionadas, repletas de gratidão:

Nem sabia que queria e precisava tanto deste jantar surpresa 🥹

Ando numa loucura de viagens e passei o meu dia longe de “casa” … o quanto eu precisava deste carregamento de energia boa, abraços e amor!

Tenho mesmo a sorte em ter à minha volta pessoas tão belas, que admiro tanto e que me fazem ser babado e cheio de orgulho nelas!

Acredito que atraímos aquilo que procuramos e os meus são essenciais naquilo que sou e quero ser, estou certo disso! Amo ser feliz convosco, obrigado a todos os que ali estiveram (e aos que não estiveram), não me esqueço!

Estou na melhor fase da minha vida, venha mais e melhor com todos vocês… Beijos do vosso Zé ❤️".

Famosos e fãs encheram a caixa de comentários

As reações não se fizeram esperar. Colegas e amigos do ator encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho. Sofia Grillo escreveu: «Parabéns, querido Zé!!! ❤️», Sílvia Rizzo acrescentou: «Parabéns, Zé! 🎈🤩😍 Tudo de bom!», enquanto Luisinha Oliveira comentou: «Ahhh lindo!!!». Também Zé Lopes deixou uma mensagem cheia de afeto: «Mereces mesmo, Zezinho ❤️».

Zé Condessa vive, pelas suas próprias palavras, “a melhor fase da sua vida” — e este jantar surpresa foi a prova viva de que está rodeado de pessoas que o valorizam, o apoiam e o fazem feliz.