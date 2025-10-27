É um dos homens mais bonitos de Portugal e está a conquistar o mundo

José Condessa, o ator de 28 anos, é já um nome muito conhecido no mundo da representação. O artista deu vida a Tiago, na novela da TVI «Cacau», um jovem que muda radicalmente depois da morte do irmão mais novo. Corta com os pais, adota um estilo de vida minimalista. Como escape, dedica-se ao triatlo, prática que, acidentalmente, vai mudar a sua vida: revelando um lado quixotesco e romântico, que desconhecia até então. O mesmo que o faz embarcar para Itacaré na tentativa de salvar uma mulher cuja identidade desconhece. O ator que pertence à série «Rabo de Peixe» (que está a fazer com que seja conhecido internacionalmente), integrou também o elenco da novela «Bem me Quer»:

A sua estreia na televisão foi em 2014 com a personagem Rafael, na novela da TVI: Jardins Proibidos.

Estreou-se, pela primeira vez, numa novela brasileira, "Salve-se quem puder", em 2020, dando vida a Juan.

José Condessa namora com a modelo Luisinha Oliveira. Os jovens são um dos casais mais carismáticos e admirados da televisão portuguesa. Assumiram a relação no final de setembro de 2024, após meses de especulação. Desde então, têm conquistado os fãs com momentos de grande cumplicidade e romantismo. O casal destaca-se pela sua elegância, beleza e química evidente, criando uma forte empatia com o público.