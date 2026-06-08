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José Condessa celebra 29 anos com festa de arromba. E o tema não passou despercebido

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 12min
José Condessa celebra 29 anos com festa de arromba. E o tema não passou despercebido - TVI

Uma festa a altura da ocasião.

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José Condessa marcou o seu aniversário com uma festa especial chamada «Arraial do Zé», realizada na Academia de Santo Amaro, e partilhou uma publicação com muita boa disposição para avisar os seguidores que estaria fora das redes sociais durante a celebração.

Na publicação, o ator escreveu: «Off por hoje para arraial, meus tubérculos!». A frase, cheia de humor e afeto, foi usada para anunciar que estaria ausente nas redes sociais enquanto participava no arraial.

José Condessa agradeceu ainda as mensagens de aniversário: «Obrigado a todos os que tiraram um pouco do seu tempo para mandar mensagens tão bonitas!».

O ator prometeu regressar logo no dia seguinte para agradecer individualmente a cada pessoa: «Amanhã estou de volta para agradecer a cada um ❤️».

O «Arraial do Zé» na Academia de Santo Amaro tornou-se um momento especial para celebrar o aniversário do ator, com amigos, familiares e seguidores partilhando uma noite de festa e homenagens.

Recorde que José Condessa dá, atualmente, vida ao irreverente Cris em «Amor à Prova»:

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